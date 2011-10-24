В автоаварії загинув міліціонер

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Вначлідок дорожньо-транспортної події в Харківській області загинув міліціонер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП за участю працівників міліції сталася 22 жовтня близько 23-ї години в райцентрі Борова.

В районі автозаправної станції на одній з вулиць селища при зустрічному роз’їзді автомобіль «ВАЗ 2101» під керуванням 35-річного водія – начальника відділу ДАІ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області – зіткнувся з вантажівкою «ГАЗ-33», за кермом якої знаходився 20-річний мешканець Куп’янського району. В результаті ДТП загинув 43-річний пасажир легковика – помічник начальника-оперативний черговий Борівського РВ

Також в аварії постраждав водій автомобілю «ВАЗ», який отримав забиття грудної клітини і черепно-мозкову травму. Він був госпіталізований до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров’я задовільний. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Встановлено, що обидва працівника міліції перебували поза службою, у цивільному одязі, без табельної вогнепальної зброї.

Прокуратурою Борівського району за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронними органами встановлюються усі обставини ДТП.