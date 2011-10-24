В автоаварії загинув міліціонер

13:48, 24 жовтня 2011
Харьків
0 0

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Вначлідок дорожньо-транспортної події в Харківській області загинув міліціонер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП за участю працівників міліції сталася 22 жовтня близько 23-ї години в райцентрі Борова.

В районі автозаправної станції на одній з вулиць селища при зустрічному роз’їзді автомобіль «ВАЗ 2101» під керуванням 35-річного водія – начальника відділу ДАІ Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області – зіткнувся з вантажівкою «ГАЗ-33», за кермом якої знаходився 20-річний мешканець Куп’янського району. В результаті ДТП загинув 43-річний пасажир легковика – помічник начальника-оперативний черговий Борівського РВ

Також в аварії постраждав водій автомобілю «ВАЗ», який отримав забиття грудної клітини і черепно-мозкову травму. Він був госпіталізований до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров’я задовільний. Водій вантажівки в аварії не постраждав.
Встановлено, що обидва працівника міліції перебували поза службою, у цивільному одязі, без табельної вогнепальної зброї. 

Прокуратурою Борівського району за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронними органами встановлюються усі обставини ДТП.  

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter