Харків виділить гроші на «Металіст» у грудні

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Міська влада Харкова виділить кошти на завершення реконструкції стадіону «Металіст» у грудні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це заявив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міськради Олександр НЕЧИПОРЕНКО, коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що проведення матчів Чемпіонату Європи 2012 року в Харкові опинилося під загрозою через відсутність фінансування з обласного та міського бюджетів реконструкції стадіону «Металіст».

О.НЕЧИПОРЕНКО зауважив, що під час робочого засідання з питань підготовки Харкова до Євро-2012, яке відбулася 26 жовтня на чолі з операційним директором УЄФА Мартіном КАЛЛЕНОМ, питання недофінансування реконструкції стадіону «Металіст» директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ не порушував.

«У протоколі зустрічі записано, що всі сторони, які беруть участь у цьому процесі, задоволені затвердженим графіком фінансування. Згідно з цим графіком, усього ми маємо виділити 15 млн. грн., з них 5,8 млн. уже виділено, а 9,2 млн. буде виділено в грудні цього року. Я отримав запевнення Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, що ці кошти виділять точно за графіком, тому про жодне невиконання зобов’язань у цьому випадку мови йти не може», - підкреслив О.НЕЧИПОРЕНКО.

Він наголосив, що озвучена проблема енергозабезпечення стадіону, через яку неможливо ввести арену в експлуатацію і отримати сертифікат безпеки, не критична. Необхідне обладнання вже закуплене, розташоване на стадіоні та очікує монтажу.

Як повідомляв УНІАН, у офіційному повідомленні прес-служби Місцевого організаційного комітету «ЄВРО 2012 Україна», зробленому за результатами візиту делегації УЄФА на чолі з операційним директором UEFA Events S.A. Мартіном КАЛЛЕНОМ йдеться про те, що відсутність належного фінансування з обласного та міського бюджету реконструкції Обласного спортивного комплексу «Металіст» ставить під загрозу проведення матчів Євро-2012 у Харкові.

За словами директора Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, держава Україна та приватний інвестор зі свого боку всі фінансові зобов’язання перед ОСК «Металіст» уже виконали.

«УЄФА турбує, що й досі не вирішено проблему енергозабезпечення стадіону, через що неможливо ввести арену в експлуатацію і отримати сертифікат безпеки, а це обов’язкова умова для проведення матчів євро першості. Ці питання треба вирішувати негайно, починаючи від врегулювання правових аспектів фінансування робіт з реконструкції стадіону», - зауважив М. ЛУБКІВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих у реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%). Заборгованість міського бюджету за проектом становить 9,2 млн. грн., обласного – 16 млн. грн.