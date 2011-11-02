Встановлено причину отруєння в Близнюках 15 ліцеїстів

Харків. 2 листопада. УНІАН. Причиною отруєння 15 ліцеїстів на Харківщині став розпилений у приміщенні класу сльозогінний перцевий газ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Встановлено, що 14-річна учениця ліцею знайшла балончик зі сльозогінним перцевим газом «Шок» на вулиці. На перерві між четвертим та п’ятим уроками вона показала його своїй 13-річній подружці, яка у навчальному класі випадково натиснула на розпилювач.

Внаслідок розпилення газу у приміщенні класу зі скаргами на подразнення очей, верхніх дихальних шляхів та запаморочення було госпіталізовано 15 ліцеїстів. Вісім з них уже виписані з лікарні, семеро знаходяться під наглядом лікарів. Проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 14 учнів ліцею селища Близнюки, що на Харківщині, звернулися до приймального відділення Близнюківської центральної районної лікарні. Із попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною діти були госпіталізовані. Решта учнів цього класу були оглянуті вдома сімейними лікарями. Після огляду ще одну дитину зі скаргами на нудоту та подразнення у горлі госпіталізовано до дитячого відділення лікарні.