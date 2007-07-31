У разі включення Добкіна до списку Партії регіонів у Харкові почнеться кампанія з обрання нового мера – експерт АМС

Київ. 31 липня. УНІАН. З моменту входження до виборчого списку Партії регіонів мера Харкова Михайла ДОБКІНА в цьому місті почнеться повноцінна кампанія з обрання нового мера.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Де-факто в Харкові вже проходить кампанія з переобрання міського голови. А з моменту офіційного затвердження виборчого списку Партії регіонів, в якому практично на сто відсотків присутнє прізвище ДОБКІНА, в Харкові почнеться повноцінна виборча «мерська» кампанія», - сказав він.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, про бажання поборотися за крісло харківського градоначальника вже заявили практично всі великі політичні сили. При цьому, зазначив він, за прогнозами, демократичні політичні сили об`єднаються навколо єдиного кандидата, який представляє партію, що набере на цих виборах найбільшу кількість голосів.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що подібна ситуація спостерігається і в столиці України.

«Хоча ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і всіляко заперечує своє бажання балотуватися за списком ПР, але все ж таки активно проштовхує туди своїх людей. Це, а також те, що, за деякою інформацією, саме йому довірили виборчу кампанію в Києві, з одного боку, свідчить про слабкість і невпевненість ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а з іншого - про недалекоглядність керівництва партії прем`єр-міністра», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.