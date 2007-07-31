БЮТ у Харківській області на виборах влаштує результат у 20% голосів - член політради ”Батьківщини”

Харків. 31 липня. УНІАН. БЮТ у Харківській області на позачергових парламентських виборах влаштує результат у 20% голосів.

Про це заявив член Політради ВО ”Батьківщина”, народний депутат України V скликання (фракція БЮТ) Валерій КАМЧАТНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, щоб не допустити фальсифікації в день голосування, БЮТ вестиме паралельний підрахунок голосів й одержить дані раніше від Центральної виборчої комісії.

Як зазначив В.КАМЧАТНИЙ, основні політичні гравці створили передвиборчі штаби й фактично почалася виборча компанія. За його словами, у БЮТ в Харківській області вистачить ресурсів, щоб встановити твердий контроль на виборчих дільницях у день голосування й надати кандидатів для роботи в окружні й дільничні виборчі комісії.

В.КАМЧАТНИЙ також повідомив, що у Валках, Двурічному, Ізюмі й Харкові вже пройшли збори ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму, на який, за його словами, можуть бути винесені питання державного устрою України.

За словами члена політради ВО ”Батьківщина”, народного депутата України V скликання (фракція БЮТ) Олексія ЛОГВИНЕНКА, БЮТ не буде обговорювати під час передвиборчої кампанії питання російської мови, НАТО й розколу України. На його думку, ”ці питання сьогодні в Україні не актуальні”.

Як повідомив О.ЛОГВИНЕНКО, у разі перемоги на дострокових виборах, БЮТ планує порушити у ВР питання прийняття нової Конституції України, також законів про президента, опозицію й нової редакції закону про Кабінет міністрів України. За його словами, блок має намір ініціювати корінну реформу судової влади.

О.ЛОГВИНЕНКО також зазначив, що у Харківській області стартові умови у БЮТ зараз кращі, аніж були на виборах 2006 р.