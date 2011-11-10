Прокуратура порушила 20 справ у сфері захисту прав дітей

Харків. 10 листопада. УНІАН. На Харківщині прокуратура з початку року порушила 20 кримінальних справ за результатами перевірок у сфері додержання законодавства про освіту, опіку та піклування, охорону життя та здоров’я дітей, захист їхніх майнових і соціальних прав, попередження злочинності серед неповнолітніх.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Аллу ПРАВОСУД.

За її словами, від початку року внесено 500 подань і приписів, 207 протестів. За наслідками прокурорського реагування на виявлені порушення притягнуто до відповідальності 609 посадових осіб, відшкодовано 1,1 млн. грн. соціальних виплат неповнолітнім, поновлено права 4970 дітей.

«Прокуратура області приділяє особливу увагу захисту прав та інтересів дітей - у першу чергу сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також попередженню злочинності серед неповнолітніх. Ця сфера прокурорської діяльності є одною з пріоритетних», - підкреслила А.ПРАВОСУД.