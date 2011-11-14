Харків. 14 листопада. УНІАН. Експерти відзначили роль приватного капіталу в розвитку туристичного іміджу Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, оцінка пролунала під час дискусії 11 листопада, в ході якої обговорювався туристичний імідж українських міст, що приймають Євро-2012.

У заході під егідою уповноваженого Національного Агентства під назвою «Імідж України до і після Євро-2012» взяли участь як представники влади, що відповідають за організаційну складову підготовки України до майбутньої футбольної першості, так і топ-експерти у зв`язках з громадськістю.

У першому блоці дискусії взяв участь Олександр НЕЧИПОРЕНКО, директор департаменту з підготовки та проведення Євро-2012 Харківської міськради. Після загальної брендової презентації концепції міста він охарактеризував концепцію позиціонування Харкова в контексті підготовки до Турніру.

Окрема увага при обговоренні іміджевого просування приймаючих міст була приділена ролі приватних інвесторів.

Як уже повідомлялося раніше, ключовим інвестором у Харкові є місцевий бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, який узяв на себе 30% всіх витрат на підготовку міста до Євро-2012. Загальна сума коштів цього інвестора становить 300 млн. дол. В цілому, приватний капітал забезпечує близько 42% витрат на підготовку Слобожанщини до континентальної футбольної першості 2012 р. Для порівняння, в Донецьку цей показник також становить близько 40% завдяки інвестиціям Ріната АХМЕТОВА (понад 400 млн. дол.), у Києві і Львові, де немає великих приватних інвесторів, - близько 20%.