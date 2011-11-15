У Харкові чорнобильці вдруге «зайшли» до Пенсійного фонду

Харків. 15 листопада. УНІАН. У Харкові близько 300 представників чорнобильських організацій зайняли приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися біля приміщення Держпрому, у якому розташоване Головне управління ПФУ в Харківській області, та в актовій залі управління.

Чорнобильці вимагають заборонити Пенсійному фонду переглядати рішення судів про призначення їм пенсій, а також вносити корективи у визначені законом розміри пенсій.

Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог.

Наразі голови чорнобильських організацій області пішли на переговори з керівництвом Харківської обласної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.

Учора, 14 листопада, в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшла в обласне управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Сьогодні 41 активіст акції оголосив голодовку.

Раніше, у жовтні ц.р., харківські чорнобильці вже захоплювали приміщення Пенсійного фонду і брали участь в акціях протесту в Києві.