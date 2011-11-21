На Харківщині з початку року зареєстровано понад 30 тис. злочинів

Харків. 19 листопада. УНІАН. На Харківщині з початку року зареєстровано понад 30 тисяч злочинів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України з посиланням на начальника обласного управління міліції Віктора КОЗИЦЬКОГО.

За його даними, найбільш «популярними» злочинами є крадіжки (зареєсторвано понад 16 тисяч випадків), шахрайства (майже 1,4 тис.) та грабежі (понад 1 тис.).

За словами В.КОЗИЦЬКОГО, порівняно з минулим роком кількість злочинів збільшилася, однак це збільшення пов’язане виключно з поліпшенням стану реєстраційної дисципліни. Він підкреслив, що в цілому криміногенна ситуація в Харківській області залишається стабільною.

Начальник облуправління міліції наголосив, що в регіоні продовжується реформування підрозділів МВС. Зокрема, на першому етапі реформи чисельність особового складу скорочена на 30%. На другому етапі реформування зміни в основному відбудуться на рівні міського управління, райвідділів міста та сільських райвідділів міліції.

За словами В.КОЗИЦЬКОГО, за міським управлінням залишаться інформаційно-аналітичні, контрольно-методичні функції. Оперативні функції у боротьбі зі злочинністю повністю будуть передані територіальним підрозділам, керівники яких будуть мати можливість повністю контролювати оперативну обстановку у своєму районі. Апарат обласного управління також виконуватиме функції організації роботи оперативних служб та контролювати їхню діяльність.

В.КОЗИЦЬКИЙ відзначив, що в результаті реформування значно підвищується роль експертної служби, працівники якої виїжджатимуть на всі тяжкі та резонансні злочини.

«Безумовно, майбутнє за наукою, новітніми технічними розробками та сучасними методами збору доказової бази», - зазначив він.

В усіх чергових частинах міліцейських підрозділів, додав начальник управління, планується створити групи швидкого реагування, що дозволить оперативніше реагувати на повідомлення громадян та розкривати злочини «по гарячих слідах». Також у Харкові планується створити Центр оперативного управління автоекіпажами та встановити відеокамери у місцях найбільшого скупчення людей та в місцях, де найчастіше відбуваються злочини.