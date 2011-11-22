Україна й Казахстан спільно ремонтуватимуть бронетехніку

Харків. 22 листопада. УНІАН. 21 листопада у місті Семей (Республіка Казахстан) за участі українських фахівців запущено виробничий цикл з повного капітального ремонту важкої бронетехніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної корпорації «Укрспецекспорт».

За даними прес-служби, реалізація проекту стала можливою в результаті підписання низки контрактів про спільну діяльність у сфері ремонту бронетехніки між ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт» з української сторони і АТ «Національна компанія «Казахстан Інжиніринг» - з казахської. У реалізації підписаних контрактів бере участь ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод». Українська сторона поставила технологічне устаткування на бронетанковий ремонтний завод АТ «Семей Інжиніринг» (м. Семей), що входить до складу АТ «НК «Казахстан Інжиніринг».

Також укладено договори про поставки Україною запасних частин. Українські фахівці вже приступили до надання технічної допомоги і навчання персоналу на заводі в м. Семей.

До кінця 2011 року планується проведення капітального ремонту 10 казахстанських танків Т-72. Як зазначають в «Укрспецекспорті», наступного року військово-технічна співпраця з Україною дозволить бронетанковоремонтному заводу в м. Семей наростити виробничі потужності для повного виконання державного оборонного замовлення Казахстану у сфері ремонту бронетехніки.

«Роботу над цим проектом започаткували президенти України і Казахстану, підписавши домовленості про військово-технічну співпрацю. Сьогодні ми реалізували частину з них. Це – значний успіх, враховуючи те, що всі гостро відчувають наслідки недавньої економічної кризи. Цей спільний проект розширить військово-технічну співпрацю з Казахстаном, у цілому посилить позиції нашої країни в регіоні, і в перспективі відкриє нам нові ринки для експорту продукції, виробленої спільно на АТ «Семей Інжиніринг», - цитує прес-служба слова генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА.

На знімку: модернізований Україною танк Т-72 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА