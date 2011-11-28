Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу

24 голи, 5 пенальті, без нічиїх

Харків. 28 листопада. УНІІАН. Матчами у неділю завершився18-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу Олександрія -Зоря1:0 (Таргамадзе 17)



Карпати- Шахтар0:5 (Коста 24пен., Фернандіньо 58пен., Селезньов 63,65,Мхітарян75)



Арсенал- Чорноморець0:1 (Балашов 3пен.)



Раніше зіграли...



Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко 19)



Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович 64,Еслінек74)



Волинь- Дніпро1:2 (Фрейтас 47 -Калинич32,38)



Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі 10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре 57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен., Оберемко74)



Металіст- Таврія2:0 (Девіч 15пен., Едмар 90 +2)

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