Кооператив крав артезіанську воду

Харків. 28 листопада. УНІАН. У Сахновщинському районі прокуратура порушила кримінальну справу щодо сільгосппідприємства, яке незаконно видобувало артезіанську воду.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній екологічній інспекції в Харківській області, факт незаконного забору води виробничим кооперативом «Україна» виявили екоінспектори під час позапланової перевірки, проведеної спільно з прокуратурою Сахновщинського району.

У ході перевірки встановлено, що лише за шість місяців 2011 року обсяг забраної підприємством води склав 3,5 тис. м³. Підприємство завдало державі збиток на суму 141,5 тис. грн.

Екоінспекцією направила на адресу СВК «Україна» претензію з пропозицією відшкодувати суму збитку. Наразі підприємство відшкодувало всю суму збитку добровільно.