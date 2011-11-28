Харків. 28 листопада. УНІАН. Технополіс «П`ятихатки» стане «інкубатором» для IT-компаній.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таку точку зору вистовив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

Хоча Україна й посідає п`яте місце у світі з виробництва програмного продукту, зазначив Ю.САПРОНОВ, але безліч фахівців зі фери IT змушені виїжджати за кордон, бо не можуть знайти роботу на батьківщині.

«Українські вузи, в тому числі й Харківський національний університет радіоелектроніки, щороку готують близько 10 тисяч фахівців. У нинішній ситуації всі вони не можуть знайти роботу в Україну, в тому числі й тому, що IT-компанії оподатковуються за загальними принципами, тоді як структура витрат у цих компаній інша. Податкові пільги та преференції для IT-сфери будуть стимулювати появу нових компаній і, як наслідок, забезпечать нові робочі місця для програмістів. «Інкубатором» для них стане і наш харківський проект, включений до національного проекту «Місто майбутнього» - технополіс «П`ятихатки», - сказав Ю.САПРОНОВ.