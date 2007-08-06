19 вагонів, які зійшли з колії, належать Російській залізниці

Харків. 6 серпня. УНІАН. Всі 19 вагонів вантажного потягу, які сьогодні зійшли з колії на 125-му кілометрі ділянки Прокопівка-Старовірівка Південної залізниці (гілка Харків – Куп’янськ), належать ВАТ «Российские железные дороги».

Як передає кореспондент УНІАН, таку уточнену на 19-ту годину інформацію він отримав у прес-центрі Південної залізниці.

За даними прес-центру, вантажний потяг № 2419, до якого входив 61 порожній вагон, прямував зі швидкістю 50 км на годину у бік Росії. Сходження з рейок 19 напіввагонів сталося о 13.03. Першим зійшов 10-й вагон від голови потягу.

Жертв і постраждалих немає. Загроза довкіллю відсутня. Причина аварії, за попередніми даними, - технічна насправність вагона, хоча її остаточне встановлення продовжується компетентною комісією. На цей час тривають відновлювальні роботи.

Рух пасажирських потягів здійснюється через станцію «Слов’яногорськ» Донецької залізниці. Вивезення приміських пасажирів від станції Гракове до Харкова здійснюється електричками за звичним графіком, від Гракового до Куп’янська та з Куп’янська до до Гракового – автобусами за рахунок Південної залізниці, повідомили у прес-центрі.