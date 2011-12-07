У Харкові пройшов офіцерський бал

Харків. 7 грудня. УНІАН. У вівторок Харкові пройшов офіцерський бал, присвячений 20-річчю Збройних Сил Українки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у черговому, п’ятому, офіцерському балу взяли участь 300 військовослужбовців з дружинами – найбільша кількість учасників за всю історію його проведення.

Цього року на бал уперше запрошені представники військових частин з інших областей України – Одеської, Полтавської, Чернігівської та Київської, а також військовослужбовці з Курської та Воронезької областей Росії.

Привітати військовослужбовців прибули губернатор Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ та мер Харкова Геннадій КЕРНЕС.

Почесні гості балу поздоровили військовослужбовців із річницею Збройних сил Українки, побажали наснаги та успіхів у службі.

«Сьогодні Харків в черговий раз вірний своїм традиціям і вшановує людей, які захищають нашу Батьківщину. Вони відчувають багато складнощів, пов’язаних з невпорядкованим побутом, недофінансуванням, переїздами. Можна перерахувати десятки складнощів, але головне, що відрізняє захисників Вітчизни - це любов до Батьківщини, почуття обов’язку та вірність народу й присязі. Я вітаю всіх зі святом, бажаю здоров’я, благополуччя, успіхів, а найголовніше – задоволення від того складного шляху, що ви для себе обрали», – сказав, відкриваючи офіцерський бал, М.ДОБКІН.

Майстер-клас з польки для учасників заходу провів танцюрист і суддя телепроектів «Танцюють всі!» та «Україна має талант» Владислав ЯМА, з танго та латиноамериканських танців – хореограф Олексій ЛИТВИНОВ. Також на святі офіцерів виступила співачка Наталія МОГИЛЕВСЬКА.

Під час урочистостей відбулося нагородження кращих офіцерів Харківського гарнізону. Вони отримали грамоти Харківської міськради, обладміністрації та облради, а також цінні подарунки. Мер Харкова нагородив військового комісара Харківської області Олексія СЕРЕДУ пам’ятним годинником. На балу виступили найкращі колективи міста й області, зокрема Великий Слобожанський ансамбль.

Довідка УНІАН. Перший Офіцерський бал, в якому взяли участь 80 осіб, був проведений Харкові у 2007 році за ініціативи керівництва Харківського гарнізону.