Польща не скасує візи для українців на період Євро-2012

Харків. 14 грудня. УНІАН. Польська влада не буде запроваджувати безвізовий режим для українців та громадян інших країн на час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, котрий відбудеться на початку літа 2012 року у Польщі та в Україні.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ Польщі, коментуючи повідомлення про можливість запровадження безвізового режиму між Україною та Польщею на час Євро-2012, яке пролунало напередодні.

Співрозмовник агентства відзначив, що МЗС, як вже повідомлялося раніше, планує видавати на час єврочемпіонату візи громадянам країн, які мають їх отримувати, за спрощеною процедурою.

Зокрема, учасники Євро-2012 - футболісти, судді, лікарі, діячі UEFA i FIFA - зможуть отримати безплатну довгострокову мультивізу лише на підставі оригіналу листа Європейської футбольної федерації чи національних футбольних федерацій країн, котрі беруть участь в єврочемпіонаті.

При цьому вони зможуть отримати візу без особистої появи у консульстві.

Уболівальники зможуть отримати візу, продемонструвавши квиток на один із матчів Євро-2012, що відбудеться у Польщі.

Польська влада планує в Україні та Росії, команди яких братимуть участь в єврочемпіонату, організувати окрему чергу, на яку не треба буде заздалегідь реєструватися через інтернет, як це відбувається у випадку стандартної процедури.

Уболівальники, котрі не мають квитків, зможуть отримати звичайну польську туристичну візу, подавши стандартний пакет документів.

МЗС повідомив, що заявки на отримання віз на Євро-2012 можна буде подати з березня наступного року.

«Закликаємо усіх уболівальників, які потребують віз до Польщі, особливо з України та Росії, аби розпочинали процедури в консульствах якнайшвидше», - відзначили в прес-службі польського МЗС.

Міністерство зауважило, що консульства зможуть видавати візи цілим групам уболівальників навіть без їх особистої присутності, відзначивши, водночас, що візу не отримають ті, хто внесений в шенгенський реєстр людей, котрим заборонено в`їзд на територію 25 держав шенгенської зони (SIS) або до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня генеральний директор Східного комітету німецької економіки Райнер ЛІНДЕР на Міжнародній інвестиційній конференції в Києві заявив про можливість запровадження безвізового режиму між Україною та Польщею на місяць - на час проведення Євро-2012.

«Ми зробили таку пропозицію в Брюсселі. Я гадаю, що робота відбувається в цьому напрямі», - сказав він.