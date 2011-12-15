У Вовчанському районі деревом придавило чоловіка

Харків. 15 грудня. УНІАН. На території Старичанського лісництва у Вовчанському району спиляним деревом насмерть придавило чоловіка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, загиблий працював вальником у лісництві.

Працівники міліції встановили, що 31-річного чоловіка придавило двома спиляними дубами, які несподівано повалило поривом вітру. Від кровотечі травмований чоловік помер на місці.

Про нещасний випадок повідомлено батькам загиблого. Матеріали справи передані до прокуратури Вовчанського району. Триває подальша перевірка.