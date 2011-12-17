За бійку з громадянами порушено справу проти двох міліціонерів

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харкові за бійку з громадянами порушено кримінальну справу проти двох міліціонерів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Встановлено, що в ніч із 6 на 7 грудня між двома працівниками міліції та мешканцем міста Куп`янськ у приміщенні кафе «Смак» стався словесний конфлікт на ґрунті раптово виниклої неприязні. Близько 00 год. 40 хв. учасники конфлікту залишили приміщення розважального закладу та попрямували в бік автобусної зупинки, де чергова словесна перепалка завершилася бійкою. Потерпілі були доставлені до Куп’янської центральної лікарні.

14 грудня прокуратурою Харківської області за матеріалами УВБ в Харківській області ДВБ МВС України стосовно працівників Куп’янського міськвідділу міліцї – т.в.о. начальника сектора 23-річного старшого лейтенанта міліції та інспектора патрульної служби 23-річного сержанта міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За вказаним фактом триває слідство.

Стосовно працівників Куп’янського МВ інспекцією з особового складу УКЗ ГУМВС України в Харківській області спільно з УВБ в Харківській області ДВБ МВС України проводиться службове розслідування. До винних будуть вжиті жорсткі заходи дисциплінарного впливу, повідомили у ВЗГ.