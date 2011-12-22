Харківщина – лідер за обсягами валової продукції в АПК

Харків. 22 грудня. УНІАН. Харківська область - перша серед областей Україні зі зростання обсягів валової продукції в сільському господарстві.

Як повідомив у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, за підсумками 11 місяців цього року в сільському господарстві зростання обсягів валової продукції становить 142,2%, що відповідає 1 місцю серед областей Україні.

«Такий результат ми маємо не тільки за рахунок рослинництва, де цього року отримано один з кращих врожаїв практично всіх сільськогосподарських культур, але й завдяки стабільному розвитку тваринництва. Темп зростання в цій галузі склав 103%. Підкреслю, що за 11 місяців минулого року також були відзначені позитивні темпи зростання - 102,2%», - передає слова Ю.САПРОНОВА сайт облдержадміністрації.

Віце-губернатор підкреслив, що в умовах зростаючого світового попиту на продукти харчування, агропромисловий сектор економіки являє підвищений інтерес для вітчизняних і зарубіжних інвесторів.