Посол Франції з прав людини просить про зустріч з Тимошенко

Харків. 17 січня. УНІАН. В Україні 18-19 січня з візитом перебуватиме Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції в Україні, в рамках візиту Ф.ЗІМЕРЕ звернувся до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Юлією ТИМОШЕНКО.

В середу, 18 січня, о 14.30 він спілкуватиметься з представниками ЗМІ перед входом до Качанівської виправної колонії м. Харкова, де перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

Ф.ЗІМЕРЕ був призначений Послом Франції з прав людини у 2008 році. Колишній адвокат та колишній євродепутат, Ф.ЗІМЕРЕ був членом Колегії адвокатів Парижа і Міжнародної колегії адвокатів Гааги.