Мешканець Харківщини намагався вивезти в Росію 13,5 кг цирконію

Харків. 17 січня. УНІАН. Мешканець Харківщини намагався вивезти на територію Російської Федерації 13,5 кг цирконію.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник прес-служби Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ.

За її даними, 44-річного мешканця села Глібове Харківського району 16 січня затримали працівники пункту пропуску «Журалівка» на виїзді з території України. Під час огляду автомобіля «Мерседес», у якому їхав порушник, прикордонники виявили загорнуті в тканину та приховані у багажнику 5520 кубічних камінців цирконію.

Наразі напівдорогоцінне каміння вилучене та передане до митниці. Вартість контрабанди буде визначена після проведення експертизи.

Довідка. Діоксид цирконію застосовується як синтетичне ювелірне каміння (дисперсія, показник заломлення і гра кольору в нього більші, ніж у діаманта).