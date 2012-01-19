Захуцька: ті, що надурили при оформиленні субсидії, мають повернути 300 тис. грн.

Харків. 19 січня. УНІАН. Мешканці Харківської області, які приховали інформацію про прибутки під час оформлення субсидій, мають повернути до державного бюджету близько 300 тис. грн.

Як заявила на прес-конференції начальник Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА Олена ЗАХУЦЬКА, в області працюють понад 90 соціальних інспекторів, які перевіряють достовірність документів, за якими громадянам призначаються субсидії.

«Якщо виявляються факти приховування доходів, то право на отримання субсидії призупиняється. За весь термін, на який вона була призначена, людина має повернути кошти державі. Щорічно перевіряються 65-70% справ. Загалом мешканці області, які приховали інформацію про доходи, мають повернути до державного бюджету близько 300 тис. грн.», - сказала О.ЗАХУЦЬКА.