Суд залишив у силі постанову про взяття під варту Авакова

Харків. 6 лютого. УНІАН. Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції на постанову Червонозаводського райсуду Харкова про обрання екс-губернатору Харківської області Арсену АВАКОВУ міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської парторганізації «Батькіщини».

Апеляція, яку подав адвокат керівника Харківської організації партії «Батьківщина» Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, була розглянута сьогодні в Апеляційному суді Харківської області.

Адвокат Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ вважає, що «обрання такого запобіжного заходу суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України, оскільки після винесення постанови про притягнення АВАКОВА Арсена Борисовича в якості обвинуваченого у справі слідчим жодних заходів для його виклику в установленому чинним законодавством порядку не робилося».

Посилаючись на слова членів родини А.АВАКОВА та матеріали справи, захисник повідомив, що «ніяких повісток за місцем постійного проживання і за місцем роботи АВАКОВА слідством не направлялося».

«Тому, - заявив адвокат, - з урахуванням того, що такий запобіжний захід використовується тільки в крайніх випадках і коли є підстави вважати, що особа, щодо якої обирається такий захід, може ухилитися від слідства або ж перешкодити встановленню істини у справі, … я вважаю, що ніяких підстав для обрання такого запобіжного заходу на сьогоднішній день не існує».

«На жаль, з урахуванням наявної політичної складової в цій справі, дані обставини, про які я вказував, судом враховано не було», - зазначив адвокат.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ вважає, що у справі А.АВАКОВА «наявна політична складова», і висловлює жаль, що Апеляційним судом не були враховані вказані ним обставини.

Захисник повідомив, що «оскаржуватиме законність порушення кримінальної справи проти Арсена АВАКОВА - відповідна скарга вже подана до суду з проханням перевірити законність порушення кримінальної справи».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки.

В інтерв’ю харківському інтернет-виданню «Главное» сам А.АВАКОВ повідомив, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі».