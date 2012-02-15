Лікарі пішли з Качанівської колонії глибокої ночі - о 3.30

Харків. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні комісія у складі іноземних та українських медичних фахівців продовжить обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Юрій ЧУМАК.

Він зауважив, що члени комісії, які вчора розпочали огляд Ю.ТИМОШЕНКО, залишили територію Качанівської колонії сьогодні близько 3.30.

За даними Ю.ЧУМАКА, сьогодні ж близько 12.00 члени комісії повернуться до колонії для того, щоб продовжити обстеження екс-прем’єра. При цьому, зауважив він, найбільш імовірно, що німецькі члени комісії уже відбули з України, тому обстеження продовжиться без їхньої участі.

Ю.ЧУМАК зазначив, що на цей час він не володіє навіть попередньою інформацією про результати первинного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, а також не може підтвердити те, що німецькі лікарі залишили у запечатаному конверті висновок медогляду.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну для незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО прибули фахівці з Німеччини і Канади.

14 лютого медична комісія прибула до Харкова. Близько 17.00 після тривалих переговорів Ю.ТИМОШЕНКО погодилася на участь у обстеженні спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України. За даними начальника Державної пенітенціарної служби Олександра ЛІСІЦКОВА, комісія отримала письмову згоду Ю.ТИМОШЕНКО на обстеження всіма спеціалістами.

Керівник медичної комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО не змогла сказати, скільки часу необхідно для проведення первинного огляду екс-прем’єра. Вона зауважила, що лікарі не обмежені в часі.