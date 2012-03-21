До соцобслуговування інвалідів та людей похилого віку залучатимуть безробітних – Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. На Харківщині до соціального обслуговування інвалідів та людей похилого віку будуть залучати безробітних.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході обговорення соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сказав губернатор Михайло ДОБКІН.

Він звернув увагу на необхідність, незважаючи на проблеми з фінансуванням, забезпечити належне соціальне обслуговування інвалідів та людей похилого віку в регіоні.

«Враховуючи труднощі з фінансуванням територіальних центрів соціального обслуговування населення, необхідно, щоб до роботи з обслуговування інвалідів та людей похилого віку були залучені особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Таким чином за допомогою держави можна буде отримати додаткову кількість працівників соціальних служб, що особливо актуально для сільської місцевості», - сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що, враховуючи специфіку такої роботи, з її виконавцями необхідно буде провести відповідне навчання.