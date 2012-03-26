У Харкові не підтверджують і не спростовують інформацію про арешт Авакова

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові не підтверджують і не спростовують інформацію, опубліковану в «Українській правді», про арешт голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова в Італії.

Як сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник голови обласної організації «Батьківщини» Валерій Дудко, «я не можу до офіційного повідомлення давати коментарі». Він лише зазначив, що «історію з А.Аваковивим», як і раніше, вважає «політичним переслідуванням».

У прес-лужбі обласної парторганізації «Батьківщини» відповіли, що інформацію про А.Авакова нададуть одразу, як тільки самі отримають її з достовірних джерел.

Також не має інформації про можливий арешт А.Авакова його адвокат Юрій Вишневецький. «Я не володію інформацією», - сказав він. Адвокат повідомив, що в ці хвилини немає зв’язку з родичами А.Авакова у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі». Екс-губернатор також поінформував, що підконтрольна йому група компаній «Інвестор» продала практично всі активи на території України.

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.Авакову просити політичного притулку за кордоном.

20 березня начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.