У Харкові не підтверджують і не спростовують інформацію про арешт Авакова

18:21, 26 березня 2012
Харьків
0 0

Адвокат: «я не володію інформацією»

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові не підтверджують і не спростовують інформацію, опубліковану в «Українській правді», про арешт голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова в Італії.

Як сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник голови обласної організації «Батьківщини» Валерій Дудко, «я не можу до офіційного повідомлення давати коментарі». Він лише зазначив, що «історію з А.Аваковивим», як і раніше, вважає «політичним переслідуванням».

У прес-лужбі обласної парторганізації «Батьківщини» відповіли, що інформацію про А.Авакова нададуть одразу, як тільки самі отримають її з достовірних джерел.

Також не має інформації про можливий арешт А.Авакова його адвокат Юрій Вишневецький. «Я не володію інформацією», - сказав він. Адвокат повідомив, що в ці хвилини немає зв’язку з родичами А.Авакова у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі». Екс-губернатор також поінформував, що підконтрольна йому група компаній «Інвестор» продала практично всі активи на території України.

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.Авакову просити політичного притулку за кордоном.

20 березня начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter