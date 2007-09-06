КБ ім. Морозова святкує 80-річний ювілей

Харків. 6 вересня. УНІАН. Лідер українського бронетанкобудування – Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) сьогодні святкує свій 80-річний ювілей.

Як сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН генеральний конструктор з бронетанкобудування і артилерійських систем, начальник ХКБМ, генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК, «сьогодні підприємство продовжує успішно працювати по всіх головних напрямках своєї галузі для задоволення потреб Сухопутних військ Збройних сил України та армій різних країн».

Головними напрямками діяльності ХКБМ сьогодні М.БОРИСЮК назвав розробку і створення нових зразків легкої і важкої бронетехніки, військових тягачів, тренажерів, бойових модулів, а також роботу над створенням різних видів цивільної техніки.

Говорячи про перспективи укладення контрактів на виготовлення спецтехніки, М.БОРИСЮК зазначив, що це є «постійною роботою колективу ХКБМ, за результатами якої можна говорити про рівень підприємства, його можливості і вміння працювати на сучасному ринку озброєнь».

«Контракти є, або вони готуються, і ми завжди прагнемо виконати їх якісно і в означені терміни, щоб наші замовники не втрачали інтересу до наших виробів», - сказав М.БОРИСЮК.

Довідка УНІАН. Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» (КП ХКБМ) є провідним розробником бронетанкової техніки в Україні. Раніше ХКБМ відігравало ключову роль у створенні броньованих гусеничних машин колишнього Радянського Союзу.

Утворена на базі Харківського паравозобудівного заводу в 1927 р. (нинішнього Держпідприємства «Завод ім. Малишева) конструкторська група з проектування танків, поступово трансформувалася в окреме конструкторсько-виробниче підприємство зі створення бронетехніки, зайнявши в колишньому СРСР, а тепер і в Україні ключову роль у бронетанкобудуванні. У ряді розробок ХКБМ особливе місце посідають такі машини, як кращий танк Другої світової війни - Т-34 і прабатько всіх пострадянських основних бойових танків - Т-64.

Сьогодні ХКБМ серед продукції ХКБМ: танки Оплот, Ятаган, БРЕМ, легка бронетехніка (бронетранспортер 4х4 - Дозор-Б, бронетранспортери 8х8 - БТР-3, БТР-4), пакети модернізації танків і бронетранспортерів виробництва колишнього СРСР (Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, БТР-50/60/70/80 та ін.), системи озброєння, навчально-тренувальні засоби (динамічні тренажери, навчальні програми, стенди тощо), а також ряд продукції цивільного призначення.