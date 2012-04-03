Україна у травні планує відправити до Іраку другу партію БТР-4

Харків. 3 квітня. УНІАН. Україна планує відправити другу партію БТР-4 в Ірак наприкінці травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам радник генерального директора ДК «Укроборонпром» Володимир Мазін.

За його словами, бойова техніка виготовлена в рамках великого контракту на поставку Збройним силам Іраку 420 нових колісних бронетранспортерів БТР-4.

«Кількість другої партії становить понад 60 одиниць, машини повністі готові і плануються до відправки наприкінці травня», - сказав В.Мазін. Фахівець назвав БТР-4 «відмінною технікою, здатною виконувати складні бойові завдання в умовах сучасної війни».

Вся друга партія машин сьогодні була продемонстрована журналістам на території ДП «Завод ім. Малишева» та Харківського конструкторського бюро з машинобудуванню ім. Морозова (ХКБМ) - основних виконавців контракту.

За словами начальника ХКБМ Олександра Веретеннікова, над реалізацією контракту сьогодні працює понад 120 оборонних підприємств України. Він зазначив, що до складу другої партії входять командирські, командирсько-штабні, лінійні бронентранспортери, ремонтно-евакуаційні та медичні машини, а також тренажери і машини матеріально-технічного обслуговування.

Характеризуючи техніку, генеральний директор заводу ім Малишева Микола Бєлов наголосив, що це «абсолютно нові машини, які за своїми характериститками не поступаються світовим аналогам». За його словами, на БТР-4 встановлений двигун 3ТД потужністю 500 к.с. виробництва заводу ім.Малишева, який дозволяє розвивати швидкість машини по шосе до 110 км/год.

«БТР-4 є базовою машиною нового покоління колісної бронетехніки. Цей бронетранспортер оснащений найсучаснішим комплексом керування вогнем, достатньо маневрений, здатний долати водні перепони. Конструкція та компоновка машини дозволяє випускати на його основі різні модифікації, які відзначаються високим рівнем захисту та озброєння», - сказав М.Бєлов.

«Наприкінці квітня ми очікуємо інспекцію замовника, - зазначив гендиректор заводу, - і після здачі-прийомки друга партія буде відправлена за місцем призначення».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.

Довідка УНІАН. Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Перша партія машин для Іраку була виготовлена на виробничій базі цього казенного підприємства. БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С.

На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

На знімках: (угорі) бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати); генеральний директор заводу ім.Малишева спілкується з журналістами на брифінгу 3 квітня; (внизу) партія БТР-4 для Іраку на території заводу ім. Малишева; БТР-4 у складальному цеху.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА