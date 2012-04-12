Німецькі лікарі їдуть інспектувати клініку для Тимошенко – посол

Харків. 12 квітня. УНІАН. Посол ФРН в Україні Гаймзьот підтверджує, що німецькі лікарі 13-14 квітня приїдуть в Україну для обстеження умов клініки, у якій лікуватимуть Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Виглядає на те, що ця поїздка відбудеться від 13 по 14 квітня», - сказав посол.

Разом із тим, він звернув увагу на те, що повідомлення у пресі щодо приїзду німецьких лікарів були передчасними.

«Ці повідомлення з’явилися тоді, коли ще не було стовідсоткової впевненності у рішенні про те, що ця поїздка відбудеться. Але спростовувати на сьогодні вже не буду. Виглядає на те, що поїздка відбудеться», - додав Г.-Ю.Гаймзьот.

За його словами, німецькі лікарі оглянуть клініку, у якій буде лікуватися Ю.Тимошенко. Воночас він зазначив, що в нього поки що немає інформації про те, що лікарі будуть займатися обстеженням Ю.Тимошенко.