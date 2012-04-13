Власенко через огорожу проник на територію Качанівської колонії

Харків. 13 квітня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявляє, що сьогодні його знову безпідставно не пускають на територію Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання його підзахисна.

Як повідомив кореспондента УНІАН сам С.Власенко, йому вперше за весь час, відколи Ю.Тимошенко перебуває в Качанівській колонії, довелося перелазити огорожу виправного закладу.

С.Власенко підкреслив, що спробував пройти на територію колонії у робочий час – о 15.10. Захисник зауважив, що ворота колонії в цей час були замотані ланцюгом, і вартові, котрі перебували в цей час у вартовому приміщенні, жодним чином не реагували на прохання пропустити народного депутата України на територію виправного закладу.

С.Власенко зазначив, що переліз через паркан і пішов на зустріч з начальником Качанівської колонії Іваном Первушкіним. За словами захисника, його не пускають до Ю.Тимошенко.

«Мене не допускають до Ю.Тимошенко, вони очікують на приїзд німецьких лікарів, хочуть, щоб лікарі безперешкодно потрапили до неї. В принципі, я не проти цього», - сказав С.Власенко.

За його даними, у цей час німецькі фахівці оглядають Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» у Харкові. Після цього вони планують зустрітися з Ю.Тимошенко.

Інформацію про те, що С.Власенко перелазив паркан колонії, кореспонденту УНІАН підтвердили близько 20 прихильників Ю.Тимошенко, які в цей час пікетують виправний заклад.