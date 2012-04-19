Під судом у Харкові невідомі молодики пошарпалися з нардепами

Харків. 19 квітня. УНІАН. Невідомі молодики спортивної статури перешкоджають прихильникам екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко встановлювати намети біля Київського районного суду Харкова, де сьогодні о 10.00 має розпочатися попереднє слухання справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», щойно прихильники Ю.Тимошенко намагаються встановити намети, одразу підбігають невідомі і ламають конструкції.

Вони також застосували фізичну силу до народних депутатів, які намагаються втрутитися у ситуацію, йдеться у повідомленні.