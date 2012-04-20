У Харкові народжується Комітет боротьби за справедливість

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові противники Юлії Тимошенко планують створити Комітет боротьби за справедливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на мітингу перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, де проходить засідання Київського райсуду у справі Ю.Тимошенко, директор Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова.

«Певні політичні сили в Україні намагаються перетворити Харків на політичний балаган. Але ми, харків`яни, не допустимо цього. Місто Харків завжди було передовим, і я хочу сьогодні заявити про нову харківську ініціативу - харків`яни з активною громадською позицією створюють Комітет з боротьби за справедливість», - сказала О.Шингарьова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на площі Руднєва поблизу Апеляційного суду Харківської області другий день поспіль тривають багатолюдні мітинги прихильників і противників Ю.Тимошенко.У приміщенні Апеляційного суду Київський районний суд Харкова 19 квітня розпочав попередній розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Ю. Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

На знімку: противниця Юлії Тимошенко виступає на мітингу поблизу Апеляційного суду на площі Руднєва, Харків.

Фото Волоимира Кравченка