Комуністи звинуватили Януковича в тому, щ він не бореться з фашизмом

Харків. 25 квітня. УНІАН. Фракція Комуністичної партії України Харківської міськради звинуватила Президента України Віктора Януковича, а також Партію регіонів у невиконанні своїх передвиборчих обіцянок.

Текст заяви від фракції КПУ зачитав сьогодні на сесії Харківської міської ради Володимир Лушницький.

«Распространение фашистской идеологии, циничная публичная агрессивная деятельность неофашистских организаций, - йдеться у заяві, - давно уже вызывают тревогу и обеспокоенность у харьковчан».

На думку депутатів-комуністів, «политика попустительства и невмешательства со сторннры местных властей и правоохоронных органов способствует дальнейшему распространению этой заразы, несет в себе угрозу для всего общества».

«Партя регионов и Президент Янукович, - вважають комуністи. не исполняют свои же предвыборные антифашистские обещания».

Депутатм не вдалося дослухати текст заяви оскільки регламент виділяє для їх зачитання 3 хвилини.

Коментуючи заяву, головуючий на сесії міський голова Геннадій Кернес зазначив, що він проти використання трибуни міської ради для політичної пропаганди.

«Уважаемые депутаты, я уже который раз говорю вам, что эта трибуна Харьковского городского совета не будет использована как политическая трибуна. Поэтому, когда начнется предвыборная компания, будьте добры, пожалуйста, на встречах с людьми в мегафон будете им объяснять, что выполняете вы и что выполняем мы».

«Мы не позволим вам, - звернувся Г.Кернес до представників різних політичних сил, - использовать трибунуХарьковского городского совета, где мы должны решать вопросы городские, для громких политических ваших заявлений. Тем более, что эти заявления не имеют под собой никакой основы с точки зрения отношения к власти города Харькова».

«Мы не власти Львова, - звернувся він до комуністів. - Поезжайтете туда во Львов и делайте там заявления».