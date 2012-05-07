Добкін: цей день поєднує в собі велику радість і велике горе

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого відбулися урочистості з нагоди 67-річчя Великої Перемоги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у святкових заходах взяли участь губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, заступники голови області Віталій Алексейчук та Андрій Моченков, заступник голови - керівник апарату ХОДА Василь Хома, перший заступник голови Харківської обласної ради Людмила Давидова, народні депутати України Валерій Писаренко та Ірина Горіна.

«Вже шістдесят сьомий рік наш народ відзначає 9 травня як найбільше свято Великої Перемоги. Для тих, хто випробував на собі всі жахи найбільш жорстокої і кровопролитної в історії людства війни, цей день поєднує в собі велику радість і велике горе. Кожен з вас зберігає спогади про переможний травень 1945 року. Ви зустрічали Велику Перемогу в різних місцях - хто в підкореному Берліні, хто під Прагою, хто в Пруссії, хто на Далекому Сході, хто в госпіталі. Але радість Великої Перемоги з кожним роком стає тільки сильнішою і яскравішою. Нехай ці почуття тільки міцнішають, вічна слава вам і вдячність від усіх нас», - звернувся до присутніх на святі ветеранів М.Добкін.

На знімку: Михайло Добкін, Геннадій Кернес, народні депутати кладуть квіти до підніжжя пам`ятника загиблим міліціонерам.

Фото прес-служби ХОДА