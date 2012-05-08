Моніторинг територій з допомогою супутника полегшить роботу низки служб - Добкін

Харків. 8 травня. УНІАН. Впровадження моніторингу територій, який планується ввести по всій країні, значно спростить роботу низки екологічних служб та інспекцій.

Таке переконання висловив у ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

За його словами, за допомогою таких технологій можна буде набагато ефективніше боротися не тільки із забрудненням територій, але і з несанкціонованим виловом риби та лісовими пожежами.

«На сьогоднішній момент потрібно використовувати можливості космосу для того, щоб спостерігати за несанкціонованої вирубкою лісу і припиняти її для того, щоб дивитися, де у нас сильно забруднені території. Також можливість стежити за територією за допомогою супутників значно полегшить роботу МНС, яке зможе ліквідувати на ранній стадії лісові пожежі. Крім того, ми можемо через супутник чітко визначати кількість риболовних сіток, які є в наших основних водоймищах і на треках, і таким чином боротися з браконьєрами. При цьому хочу підкреслити, що до розробки цієї системи моніторингу доклали руку харківські фахівці - співробітники «Хартрону», - передає слова М Добкіна сайт Харківської облдержадміністрації.