До Харкова прибув Родіон Нахапєтов з дружиною Наталією Шляпнікофф

Харьков. 10 мая. УНИАН. 9 мая в Харьков прибыл почетный гость фестиваля короткометражных фильмов «Харьковская сирень», советский, американский и российский актер Родион Нахапетов с супругой Натальей Шляпникофф.

Об этом сообщает сайт Фестиваля.

Гости из США приняли участие в торжествах по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне и присутствовали на праздничном параде, который прошел на площади Свободы.

Глубокое впечатление на Родиона Нахапетова и Наталью Шляпникофф произвел Харьков. Он очень понравился гостям фестиваля, особенно их поразила одна из самых больших в Европе центральная площадь города. Супруги провели съемки Харькова и мероприятий по празднованию 9 мая, чтобы увезти с собой на память частичку нашего города, сообщает сайт Фестиваля.