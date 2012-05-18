«Металіст»: рекордні цифри і підсумки 21-го чемпіонату України

Харків. 18 травня. УНІАН. У сезоні 2011/2012 стадіон «Металіст» у Харкові відвідали майже 630 тисяч уболівальників .

Як повідомляє сайт UA-Футбол, це досягнення (629 431) є кращим за всі роки проведення чемпіонатів України і другим з 1925 року.

Футбольні аналітики важають, що цей рекорд став наслідком яскравої гри команди під керівництвом головного тренера Мирона Маркевича та президента ФК «Металіст» Олександра Ярославського, вдалих виступів клубу в іграх національної першості та Ліги Європи, а також високої індивідуальної майстерності гравців.

В історії проведення незалежних українських чемпіонатів, пише UA-Футбол, лише 25 тренерам вдавалося приводити команди до завоювання медалей. Найбільша кількість нагород - у Мірчи Лучеську (9 комплектів медалей - 6 золотих і 3 срібних). На другому місці - Мирон Маркевич, у якого 7 комплектів (під його керівництвом «Металіст» виграв 6 комплектів «бронзи», а ще один раз він привів до бронзового успіху львівські «Карпати»).

Вшосте з «Металістом» отримують бронзовий комплект нагород 6 гравців. Це Мілан Обрадовіч, Олександр Горяїнов, Папа Гуйє, Сергій Валяєв, Марко Девіч і Віталій Бордіян. В іграх чемпіонату взяв участь 31 гравець «Металіста», до цього числа входять 13 легіонерів. У 50% матчів брали участь 13 футболістів. Найбільшу кількість часу на полі провів Едмар - 2318 хвилин. Гравці «Металіста» забили 54 голи (23 - удома і 31 - в гостях). Кращий результат тільки у київських динамівців та донецького «Шахтаря» (відповідно 56 і 80 голів).

Авторами голів у «Металіста» в цьому чемпіонаті стали 14 гравців, з яких 9 - легионери. Девіч забив 11 м`ячів (2 з пен.), Крістальдо - 10, Хав’єр - 10 (1 з пен.), Соса - 5 (1 з пен.), Едмар - 4, Бланко, Пшеничних, Фініньо і Тайсон - по 2, Марлос, Вільягра, Торсигльєрі, Березовчук, Будник - по 1. Гольові передачі на рахунку 13 гравців команди. У четвірці кращих: Соса - 8 передач, Тайсон - 6, Хавьєр - 5 і Девіч - 4 передачі. За системою «гол+пас» кращими в «Металісті» стали Клейтон Хав’єр і Марко Девіч. У обох - по 15 балів, вони увійшли до десятки кращих в цій номінації серед всіх гравців чемпіонату.

Середня результативність «Металіста» в цьому чемпіонаті: 1,8 м`яча за гру. Це другий показник за всю історію виступів харківської команди у вищому дивізіоні українського футболу. В середньому за всю історію виступів в елітному ешелоні України футболісти «Металіста» забивали 1,27 гола за матч (589 в 464 іграх). У активі «Металіста» в цьому чемпіонаті - 2 великі перемоги (5:1 над «Зорею» і 3:0 над «Волинню»), обидві були взяті на виїзді.

Всього за 16 сезонів в еліті харківський клуб 33 рази перемагав суперників з великим рахунком. З різницею у два м`ячі «Металіст» перемагав 5 разів, з мінімальним рахунком обігравав суперників 9 разів. За весь чемпіонат зазнав усього три поразки (2 мінімальних і одна - з різницею у два м`ячі).

Мирон Маркевич провів у якості головного тренера «Металіста» 210 матчів чемпіонату України. За 7 років роботи з Маркевичем команда набрала 407 очок, взяла 119 перемог, з яких 53 - в іграх на виїзді, забила 331 м`яч і має різницю забитих і пропущених голів +136. Після закінчення 21-го чемпіонату України 7 гравців нинішнього складу «Металіста» мають на своєму рахунку понад 100 ігор за клуб у національному чемпіонаті на вищому рівні: Горяїнов - 288, Валяєв - 166, Бордіян - 163, Папа Гуйє - 152, Девіч - 148, Обрадовіч - 144, Едмар - 127.

На знімку: епізод гри «Металіста» в матчі Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА