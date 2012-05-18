У центрі Харкова вчинено розбійний напад на фінансове підприємство

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харкові вчинено розбійний напад на фінансове підприємство з метою заволодіння грошовими коштами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, це сталося 17 травня увечері.

Після повідомлення, яке надійшло до Московського райвідділу мліції, на місце події виїхали правоохоронці, слідчо-оперативна група.

Встановлено, що близько 18.10 двоє чоловіків незаконно проникли до службового приміщення операційного залу приватного фінансового підприємства у центрі Харкова.

Погрожуючи пістолетом та висловлюючи наміри позбавити життя працівників, вони заволоділи грошима у сумі близько 20 тис. грн. і намагалися зникнути. Проте на перешкоді стала служба охорони підприємства.

Обох нападників затримано в якості підозрюваних. Один з них не є мешканцем міста Харкова.

У затриманих вилучено грошові кошти та пістолет марки ПМР, заряджений гумовими кулями.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування небезпечного для життя та здоров’я насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб шляхом проникнення у нежитлове приміщення). У справі проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Вирішується питання щодо обрання стосовно винних міри запобіжного заходу. Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури району.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна, повідомили у прес-службі.