У Харкові відкрився естиваль традиційної народної культури «Покуть плюс»

Харків. 18 травня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області відкрився Фестиваль народної традиційної культури «Покуть плюс». Він проходитиме з 18 по 20 травня 2012 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на фестиваль завітали близько 200 учасників - фольклорних колективів та виконавців з різних областей західної, східної, центральної та південної України, а також з Воронезької та Бєлгородської областей Російської Федерації.

«Незважаючи на масштабність цього фестивалю, він є однією із складових у тій системній роботі із збереження традиційних культурних традицій, яку проводить Харківська обласна державна адміністрація. У нас є вже стійка мережа фестивалів цієї тематики. Ми цього року відродили ще одну ланку цього ланцюга, якої не вистачало, ми взяли під патронат облдержадміністрації дитячий фестиваль традиційної народної культури «Кроковеє коло». І окрім фестивалів є ще повсякденна кропітка робота зі збереження нематеріальної культурної спадщини, яку проводить центр культури та мистецтва», - сказав на прес-конференції, присвяченій відкриттю фестивалю, начальник облуправління культури і туризму Дмитро Кузнєцов.

За словами директора Обласного організаційно-методичного центру культури та мистецтва Тетяни Іщенко, на фестивалібуде представлений широкий спектр усіх жанрів народної культури.

«Цей фестиваль дуже цікавий, знаковий, важливий для обміну досвідом, щоб передавати надбання нашої традиційної народної культури молодому поколінню. Програма фестивалю дуже насичена. Це і виставка слобожанських майстрів народної творчості «Україна етнічна», і вітальний концерт учасників фестивалю, що приїхали до нас звідусіль, на малій сцені театру опери та балету, і творчі майстерні, і майстер-класи з танців, і виступи на відкритих майданчиках в саду Шевченка, і участь в акції «Ніч музеїв», і виїзд гостей у райони Харківської області, і проведення науково-практичної конференції щодо збереження традиційної культури в умовах глобалізації. Тобто тут буде представлений дуже широкий спектр усіх жанрів народної культури», - сказала Т.Іщенко.