Харків. 22 травня. УНІАН. У Харкові розпочато монтаж офіційної фан-зони Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі офіційної фан-зони Євро-2012 в Харкові, монтажні роботи триватимуть по 4 червня.

Офіційне відкриття фан-зони, яка буде розташована на площі Свободи в центрі Харкова, відбудеться 7 червня о 19.00.

За даними прес-служби, офіційної тематикою розважальної частини програми роботи фан-зони буде національна тематика. Щоденно фан-зону відвідуватимуть до 45 тис уболівальників, які матимуть змогу ознайомитися з українськими традиціями, культурою, музикою, спортом.

У програмі заходів фан-зони передбачені фестивалі танців фанатів, екстремальних видів спорту, футбольного боді-арту, графіті, шоу вуличних театрів, циркових артистів, виступи українських та харківських фолк-, поп- та рок-груп (у тому числі ТНМК, «Бум бокс»), шоу барабанщиків, майстер-класи з чирлідерства, готування борщу та вареників, українських традиційних ремесел тощо.

Окрему програму з конкурсами та розвагами презентують Федерація футболу Нідерландів та спонсори УЄФА.

Відвідувачам фан-зони 9 червня перед трансляцією першого матчу чемпіонату між збірними Польщі та Греції буде представлено байбака Тимка ІІ, який прогнозуватиме результати ігор.

На території фан-зони також будуть встановлені стаціонарні санвузли, велика кількість місць харчування, медичні пункти. Для найвимогливіших уболівальників працюватиме VIP-зона на 300 місць.

Довідка УНІАН. Територія офіційної фан-зони в Харкові становить 22,5 тис кв м. Територія фан-зони обмежується вулицею Сумською, пам’ятником Леніну, будівлею готелю «Харків» та садом ім. Т.Шевченка. Інфраструктура фан-зони: сцена (477 кв м), 3 екрани, у тому числі 1 на сцені, 3 медичних пункти, медіа-центр, майданчик для людей із обмеженими можливостями, санітарна зона, пункти харчування, система виходів-входів, евакуаційних виходів тощо.