Rheinmetall будуватиме кораблі в Румунії: що відомо про придбання нової верфі

Компанія Rheinmetall підтвердила, що веде переговори щодо придбання збанкрутілої румунської верфі Mangalia.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує придбати суднобудівну верф Mangalia в Румунії для розширення морського виробництва. Партнером у цій угоді виступає світовий лідер морських перевезень MSC Mediterranean Shipping Company, пише The Maritime Executive.

Rheinmetall і MSC придбають контрольний пакет акцій верфі, а держава планує невелику частку інвестицій. Видання нагадало, що минулого місяця верф офіційно визнали неплатоспроможною після судового розгляду. Зараз її активи оцінюють у 87 мільйонів євро.

Також повідомляється, що Rheinmetall, відома насамперед виробництвом військової техніки, зайнялася суднобудуванням. Компанія оголосила про придбання верфей NVL у групи Lürssen. "Верф обслуговує ВМС Німеччини, і це придбання розглядалося як можливість розширити інтеграцію систем компанії у військово-морську сферу", – йдеться у статті. У недавніх повідомленнях Rheinmetall пов'язують із замовленням на чотири кораблі, включаючи два патрульні катери для Румунії.

У компанії заявили, що планують підтримати румунське суднобудування та зайняти "міцне місце в оборонній промисловості". У заяві також йдеться, що план передбачає відновлення роботи верфі та розширення виробництва з чотирьох суден до такого рівня, що Румунія зможе перетворитися на великий європейський центр суднобудування. У довгостроковій перспективі верф може розширитися та забезпечити роботою кілька тисяч осіб.

Нова угода дозволить інтегрувати сучасні системи озброєння безпосередньо в процес будівництва суден.

Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та наявні активи для нового партнерства.

Що відомо про верф Mangalia

Верф заснована урядом у 1976 році, у 1997 році стала партнерством з південнокорейською компанією Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. У 2018 році верфь придбала компанія Damen, але вона закрилася у 2024 році після того, як Damen повідомила уряд про свій намір припинити спільне підприємство. Повідомляється, що Damen є найбільшим кредитором верфі. Суд у справах про банкрутство оцінив верфь у 87 мільйонів євро.

Виробництво німецької БМП в Румунії

Нагадаємо, що в Румунії вироблятимуть бойову машину Lynx від Rheinmetall вартістю 3,33 млрд євро. При цьому рівень локалізації Lynx у Румунії становитиме 40 відсотків: там вироблятимуть лише шасі. Башта постачатиметься з Німеччини, а передача технологій щодо її виробництва до Румунії названа неможливою.

