Під загрозою бідності опинився кожний п’ятий житель ЄС і кожна четверта дитина

В зоні ризику в "багатій Європі" знаходяться близько 100 мільйонів людей.

В Європейському Союзі серйозно стурбовані ситуацією з бідністю, яка загрожує кожному п'ятому жителю ЄС загалом і кожній четвертій дитині. Тож Єврокомісія представила першу комплексну стратегію боротьби з бідністю, йдеться на сайті організації.

Стратегія включає заходи для скорочення на 15 млн кількості людей, які перебувають під загрозою бідності, до 2030 року. Під особливою увагою опинилися діти, інваліди та безпритульні. Євросоюз прагне повністю викорінити бідність до 2050 року.

Особливо вразливими є матері та батьки, які виховують дітей поодинці, а також молодь віком від 16 до 29 років. За поточних умов їхня ситуація й надалі погіршуватиметься, кажуть в Єврокомісії.

Відео дня

Тому з дитячою бідністю планують боротися за рахунок покращення доступу до освіти, охорони здоров'я та дошкільних закладів. Окрім того, планується розширити програми у сфері психічного здоров'я.

Важливим напрямом стане інтеграція людей з інвалідністю, яких у ЄС налічується близько 90 мільйонів. Вони мають значно менше шансів на працевлаштування та частіше страждають від бідності.

Крім того, майже 17% жителів ЄС мешкають в умовах перенаселення житла, при цьому мільйон людей є безпритульними.

Водночас в рамках цієї стратегії не передбачається окремого виділення коштів. В Брюсселі пропонують зосередитися на більш ефективному використанні вже наявних ресурсів.

Україна та ЄС – останні новини

Євросоюз вимагає, щоб Україна посилила фіскальну політику задля отримання обіцяного кредиту на 90 млрд євро. При цьому за попередніми домовленостями подібні умови були відсутні.

Франція та Німеччина поки не готові бачити Україну в складі ЄС на рівних засадах, натомість пропонують варіант "тіньового членства" – без доступу до спільних фінансів Євросоюзу, зокрема до підтримки сільськогосподарського сектору, і без права голосу щодо загальноєвропейських рішень.

Вас також можуть зацікавити новини: