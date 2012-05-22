«Харьковская сирень» розширює коло своїх шанувальників - Добкін

Харків. 22 травня. УНІАН. Кінофестиваль «Харьковская сирень» розширює межі своїх шанувальників.

Про це сьогодні в ефірі програми «Від влади до громади» сказав голова Харківської блдержадміністрації Михайло Добкін.

Він нагапдав, що урочисту церемонію закриття Фестивалю відвідала і Віце-прем`єр-міністр – Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова.

«Мені дуже приємно, що Раїса Василівна змогла своїми очима побачити церемонію закриття міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень». Я гадаю, що це неординарний захід, який сьогодні все більше і більше розширює межі своїх шанувальників. За допомогою таких презентацій керівництву уряду ми зможемо швидко знайти велику кількість друзів, які дозволять нам зробити цей кінофестиваль ще потужнішим», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.