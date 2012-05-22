У реформуванні медицини Харківщина досягла значних результатів - Добкін

Харків. 22 травня. УНІАН. У реформуванні медицини Харківська область досягла значних результатів

Про це сьогодні в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Я вважаю, що в галузі реформування медицини наша громада досягла значних успіхів. Ми пам`ятаємо заяви окремих недалекоглядних політиків про те, що в Харкові немає гідних лікарень, немає гідних лікарів, що майстерність зарубіжних ескулапів набагато вище, ніж вітчизняних. Все це на тлі реконструйованих відділень в лікарнях, нових хірургічних відділень, які нічим не відрізняються від своїх європейських аналогів, а також будівництва нового перинатального центру, який сьогодні дає можливість з`явитися на світ тим діткам, які без такого б обладнання та знання лікарів не мали б на шансів жити в цьому світі, змушує задуматися про правдивість подібних висловлювань», - передає слова губернатора сайт облдержадміністрації.