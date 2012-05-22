Ландик-2: валківського депутата оштрафували на 17 тис грн

Харків. 22 травня. УНІАН. Суд на 17 тис грн оштрафував 26-річного депутата Валківської райради, який у нічному клубі побив дівчину.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Андрія Гончаренка.

За його словами, 14 серпня 2011 року опівночі депутат, перебуваючи у нічному клубі в стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи громадський порядок, з хуліганських спонукань почав висловлюватися на адресу неповнолітньої дівчини нецензурною лайкою.

«У присутності відпочиваючих, виявляючи особливу зухвалість, він умисно штовхнув її, від чого та впала, потім потягнув рукою за волосся і завдав удару в обличчя», - повідомив А.Гончаренко.

Після того як дівчина підвелася, депутат повторно штовхнув її, від чого вона знову впала. Продовжуючи хуліганські дії, зазначає начальник управління, депутат завдав кілька ударів ногою по лежачій потерпілій.

Вирок депутату виніс Валківський районний суд, розглянувши кримінальну справу, порушену за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).