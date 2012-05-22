Харківщина отримала від Нафтогазу України 51 млн грн

Харків. 22 травня. УНІАН. Харківщина отримала 51 мільйон гривень за договором про соціально-економічне співробітництво з НАК «Нафтогаз України».

Як повідомив сьогодні під час програми «Від влади до громади» в ефірі обласного радіо губернатор Михайло Добкін, зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перед Харківською областю, які були визначені в договорі про соціально-економічне партнерство на 2011 рік, виконані на 100%.

«Підписавши в минулому році договір на 150 мільйонів гривень, ми 99 мільйонів отримали і встигли освоїти до кінця 2011 року, а 51 мільйон гривень ми вже отримали, і сьогодні йдуть серйозні роботи для того, щоб встигнути до кінця літа газифікувати ряд населених пунктів, в яких ми не встигли закінчити роботи в минулому році. Зараз ми свої зусилля направляємо на те, щоб скласти гідні для Харківської області умови в новому договорі з НАК «Нафтогаз України», який буде підписаний в цьому році, і щоб сума фінансування на 2012 рік була як мінімум не менше тієї суми, яка була в 2011 році», - повідомив М.Добкін.

За його словами, сьогодні пріоритетну позицію в плані з газифікації посідають віддалені населені пункти області.

«Рівень газифікації Харківської області перевищує 70%, але є велика диспропорція між газифікацією сільських та міських населених пунктів. Тому, на наш погляд, сьогодні необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб ми могли газифікувати населені пункти саме в сільській місцевості. До речі, за гроші НАК «Нафтогаз України», які ми отримували за умовами договору про соціально-економічне співробітництво, було побудовано не одну сотню кілометрів газопроводів, відремонтовано велику кількість шкіл, побудовані дитячі садки, фізкультурно-оздоровчі комплекси, і ще багато робіт було проведено в сільській місцевості, там, де завжди не вистачало коштів на роботи в соціальній сфері», - передає слова М.Добкіна сайт ХОДА.