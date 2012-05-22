В Харківській області пересіяно 97% озимих культур

Харків. 22 травня. УНІАН. У Харківській області пересіяно 97% озимих зернових культур.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за даними Головного управління агропромислового розвитку, станом на 21 травня цього року по сільськогосподарських підприємствах Харківської області пересіяно 88 690 га озимих зернових культур, що становить 97%.

Зокрема, яровими зерновими пересіяно 71380 га, що становить 90% від загальної площі. З них ячменем - 21817 га, кукурудзою - 44267 га, сорго - 314 га, вівсом - 690 га, ярою пшеницею і тритикале - 1529 га, горохом - 1483 га та іншими ярими зерновими культурами - 1280 га. Окрім цього, соєю було пересіяно 8383 га, соняшником - 2556 га, льоном - 293 га, цукровим буряком - 49 га, кормовим буряком - 10 га, однорічними травами - 2207 га, кукурудзою МВС - 1008 га, просом - 745 га і гречкою - 2059 га.