Азербайджанцы Харькова протестуют против контактов УРК с непризнанным Карабахом

Харьков. 22 мая. УНИАН. Организация азербайджанской диаспоры в Харькове выражает свою обеспокоенность контактами руководителей Украинского реестрового казачества с директором и Верховным атаманом Совместного объединения армянских казачьих сил (СОАКС), которые состоялись в армянском национальном представительстве «ОДКБ» в рамках 20-летия освобождения Шуши.

Об этом сообщил руководитель организации Азербайджанской диаспоры в Харькове, Посол мира, вице-президент Международной академии казачества, генерал-лейтенант, Герой казацкого народа Фикрат Велиев.

По его словам, «во время визита в Карабах гетмана УРК Анатолия Шевченко и генерала Владимира Кнышенко стороны обсудили вопросы сотрудничества, проведения совместных мероприятий, реализации различных проектов и программ, в том числе договорились и об открытии на базе СОАКС представительства Украинского реестрового казачества». Ф.Велиев особенно отметил заявление А.Шевченка о том, что «в случае

угрозы казаки УРК непременно придут на помощь казакам Армении».

«Представители Азербайджанской диаспоры в Украине выражают протест по поводу таких контактов и договоренностей с представителями никем не признанных образований», - заявил Ф.Велиев.

«Согласно международным правилам, - добавил он, - такие действия считаются незаконными и не способствуют взаимопониманию и согласию в мире, и осуждаются мировым сообществом». При этом Ф.Велиев напомнил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и Организация объединенных наций принимала резолюции о необходимости освобождения территории Карабаха, являющегося историческими землями Азербайджана.

Ф.Велиев заявил, что организация Азербайджанской диаспоры будет требовать от официальных властей Украины разобраться в этой ситуации, чтобы в будущем «не допускались подобные визиты» - «они не способствуют стабильности в самом украинском обществе, частью которого является большая прослойка выходцев из Азербайджана».