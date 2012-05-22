Екоінспекція призупинила роботу книжкової фабрики «Глобус»

Харків. 22 травня. УНІАН. У Харкові через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря екоінспекція частково призупинила роботу Приватного акціонерного товариства «Харківська книжкова фабрика «Глобус».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області.

Зокрема, призупинено діяльність двох дільниць в офсетному та переплетеному цехах книжкової фабрики.

Відповідна санкція була вжита у зв’язку з тим, що дільниця пресування плівки та папочне відділення експлуатуються на фабриці без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це порушення природоохоронного законодавства екологічна інспекція зафіксувала в листопаді 2011 року, однак воно досі не було усунуте.

Держекоінспекція ухвалила рішення про часткову заборону діяльності підприємства та зобов’язала його отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.