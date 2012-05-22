У Харкові вшанували пам’ять Тараса Шевченка

Харків. 22 траня. УНІАН. Сьогодні, у день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канева, у Харкові відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Кобзарю.

В урочистій церемонії взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, заступник голови Харківської облради Людмила Давидова, перший заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов, представники громадськості, духовенства та жителі міста, повідомляє сайт ХОДА.

«Україні як державі поталанило, оскільки історична доля подарувала їй велич світової культури - Тараса Шевченка. Багато народів світу мріяли б мати такого співвітчизника. Україна щедра й багата на своїх синів, і Тарас Шевченко один з найбільш яскравих її представників - поет, письменник, художник, мислитель. Навіть перебуваючи за межами батьківщини, він залишався патріотом своєї держави. З моєї точки зору, всі, хто вважає себе патріотами та переймаються майбутнім України, мають замислитися над життєвим шляхом Тараса Шевченка. Ті твори, що писав Шевченко півтора століття тому, напевне, і сьогодні актуальні для України», - сказав І.Шурма.

Довідка. Т.Шевченко помер26 лютого (10 березня) 1861 року. На кошти друзів 1 (13 березня) його було поховано на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Після того, як п`ятдесят вісім днів прах Т. Г. Шевченка знаходився в Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, було перевезено в Україну і 10 травня (22 травня) перепоховано на Чернечій горі біля Канева.